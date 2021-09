Anupamaa: मेकअप रूम में जोर से चिल्लाईं Rupali Ganguly, डर गए आसपास के लोग

View this post on Instagram A post shared by Rups (@rupaliganguly)

टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का एक नया धमाकेदार वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस अपने मेकअप रूम में बैठी हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में रूपाली गांगुली मेकअप करवाते-करवाते गाना गुनगुना रही हैं। अगले ही पल वो इतना जोर से चिल्लाती हैं कि उनके आसपास खड़े लोग भी डर जा रहे हैं। रूपाली गांगुली के इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनका ये अंदाज उनके रोल से काफी जुदा है। रूपाली गांगुली अक्सर सोशल मीडिया पर अपने मजेदार वीडियोज शेयर करती रहती हैं, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं।