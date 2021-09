Anupamaa: एक्स वाइफ के पुराने आशिक की एंट्री होते ही वनराज ने थामा काव्या का हाथ, किया जमकर रोमांस

Anupamaa: Vanraj aka Sudhanshu Pandey gets romantic with Kavya before the entry of Gaurav Khanna aka Anuj Kapadia: टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) की कहानी में आज रात नया ट्विस्ट आने वाला है। आज से रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के इस सीरियल की कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की एंट्री होने वाली है। गौरव खन्ना इस सीरियल में उस शख्स का किरदार निभाएंगे जिसे स्कूल में अनुपमा से प्यार हो गया था। इस बीच अब वनराज और काव्या का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों फिल्म गैंगस्टर के रोमांटिक गाने पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट की तो एक्स वाइफ के पुराने दोस्त की एंट्री के बाद वनराज की जान सूखने वाली है। Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: स्कूल फंक्शन में अनुज कपाड़िया से मिलेगी अनुपमा, केमेस्ट्री देखकर होगी वनराज को जलन