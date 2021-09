Anupamaa: अनुज कपाड़िया की एंट्री से पहले बदले वनराज के सुर, Sudhanshu Pandey के वीडियो ने मचाया तहलका

Vanraj changed his style before Gaurva Khanna aka Anuj Kapadia's entry in Anupamaa: टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) लगातार खबरों में छाया हुआ है। इस सीरियल में होने जा रही गौरव खन्ना की एंट्री ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बीच वनराज का रोल प्ले करने वाले कलाकार सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) का स्टाइल भी बदला-बदला सा नजर आ रहा है। सुधांशु पांडे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्हें पहचान पाना ही मुश्किल हैं। इस वीडियो में अनुपमा का वनराज तो इतना स्टाइलिश लग रहा है कि उसे पहली नजर में पहचान पाना मुश्किल सा ही लग रहा है। वैसे आपको वनराज का ये नया स्टाइल कैसा लगा? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा। Also Read - TV News of The Day: Rupali Ganguly ने किया Gaurav Khanna का स्वागत, Pavitra Rishta 2.0 के ट्रेलर ने मचाई धूम