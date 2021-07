Sudhanshu Pandey and Madalsha Sharma funny video from Anupamaa's sets: टीवी सीरियल अनुपमा के सेट से आए दिन ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आते ही कि लोग हंसे बिना नहीं रह पाते हैं। एक्ट्रेस मदालसा शर्मा (Madalsha Sharma) इस सीरियल में काव्या का रोल निभाती हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उनके साथ सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) नजर आ रहे हैं। वीडियो में सुधांशु पांडे मदालसा की खूब टांग खिंचाई कर रहे हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। वैसे अनुपमा (Anupamaa) के सेट से सामने आया ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा। Also Read - Anupamaa में होगी Sunita Rai की एंट्री, कहानी में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट