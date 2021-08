Anupamaa's new promo featuring Gaurav Khanna and Rupali Ganguly is out now: रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) स्टारर सीरियल अनुपमा में जल्द ही नया ट्विस्ट आने वाला है। राजन शाही के इस शो में एक्टर गौरव खन्ना की एंट्री होने वाली है। गौरव खन्ना इस शो में एक बड़े बिजनेसमैन अनुज कपाड़िया की भूमिका में दिखेंगे, जोकि अनुपमा का पुराना दोस्त भी है। मेकर्स ने गौरव खन्ना वाला प्रोमो रिलीज कर दिया है। इस प्रोमो में अनुपमा और अनुज की पहली मुलाकात की झलक दिखाई गई है। दोनों अपने कॉलेज के एक फंक्शन में मिलेंगे, जहां पर अनुपमा अनुज को पहचान ही नहीं पाएगी। वैसे आप अनुपमा के नए एपिसोड में रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना की केमेस्ट्री को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा। Also Read - Anupamaa Promo: टशन में एंट्री मारेगा अनुज कपाड़िया, बदलने वाली है अनुपमा की जिंदगी