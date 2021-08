Bade Achhe Lagte Hain 2: प्रिया बनकर Disha Parmar ने खींची Nakuul Mehta की टांग, बता दिया 'दवाई की दुकान'

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

Bade Achhe Lagte Hain 2 Promo: Check out Disha Parmar, Nakuul Mehta aka Priya and Ram's cute chemistry: सोनी टीवी का सुपरहिट सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ (Bade Acche Lagte Hain 2) जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है। चंद रोज पहले ही मेकर्स ने सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ का फर्स्ट प्रोमो फैंस के साथ शेयर किया था। प्रोमो में नए राम प्रिया को देखकर फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। इसी बीच मेकर्स ने दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) के शो का एक और प्रोमो फैंस के साथ शेयर कर दिया है। इस प्रोमो में दिशा परमार और नकुल मेहता, राम और प्रिया बनकर एक दूसरे की टांग खींचते नजर आ रहे हैं। प्रोमो में प्रिया राम को दवाई की दुकान बता रही है। वहीं राम भी प्रिया की आदत डालने की कोशिश करता नजर आ रहा है। फैंस को राम प्रिया का ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। Also Read - Bade Achhe Lagte Hain 2: दूसरी मुलाकात में बहस करते दिखे Disha Parmar-Nakuul Mehta, वजह बनी बारिश