Bade Achhe Lagte Hain 2: दूसरी मुलाकात में बहस करते दिखे Disha Parmar-Nakuul Mehta, वजह बनी बारिश

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

Bade Achhe Lagte Hain 2 Promo: Disha Parmar, Nakuul Mehta aka Priya and Ram have different opinions: सोनी टीवी का सुपरहिट सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ (Bade Acche Lagte Hain 2) जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है। चंद रोज पहले ही मेकर्स ने सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ का फर्स्ट प्रोमो फैंस के साथ शेयर किया था। इस प्रोमो में दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) राम और प्रिया के गेटअप में नजर आए थे। सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के फर्स्ट प्रोमो ने फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ा दी थी। इसी बीच मेकर्स ने सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ का एक और प्रोमो फैंस के साथ साझा कर दिया है। इस प्रोमो में राम और प्रिया बारिश के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। प्रोमो में प्रिया बता रही है कि वो बारिश से नफरत करती है। जबकि इसके उलट राम बारिश में पकोड़ों का मजा लेता नजर आ रहा है। Also Read - Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3: जल्द बंद होगा Shaheer Sheikh और Erica Fernandes का शो, रिप्लेस करेगा Bade Acche Lagte Hain 2?