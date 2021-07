Balika Vadhu 2 Promo: पैदा होते ही पक्की हुई आनंदी की शादी, इस दिन से ऑन एयर होगा शो Balika Vadhu 2 will premiere on Colors TV from August 9: कलर्स टीवी के सुपरहिट शो 'बालिका वधू' के दूसरे सीजन को 9 अगस्त से लॉन्च कर दिया जाएगा। 'बालिका वधू 2' के नए प्रोमो में मेकर्स ने इसका ऐलान कर दिया है।