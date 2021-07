Balika Vadhu 2 Promo: पैदा होते ही शादी के मंडप पर पहुंची आनंदी, देखें वीडियो Anandi will get married as soon as she is born in Balika Vadhu 2: टीवी सीरियल 'बालिका वधू 2' के मेकर्स ने नया प्रोमो रिलीज किया है। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि कैसे पैदा होने के कुछ दिन बाद ही आनंदी की शादी करवा दी जाएगी।