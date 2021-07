Balika Vadhu 2 New Promo: आनंदी बनकर Shreya Patel यूं जीतेंगी दिल, देखें वीडियो Shreya Patel as little Anandi in Balika Vadhu 2 second Promo: कलर्स चैनल पर जल्द ही दस्तक देने वाले सीरियल 'बालिका वधू 2' का नया प्रोमो सामने आने वाला है। इस प्रोमो में श्रेया पटेल छोटी आनंदी के रूप में काफी क्यूट दिख रही हैं।