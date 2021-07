View this post on Instagram A post shared by Anchal Sahu Official (@anchalsahu339)

Barrister Babu: Anirudh and Bondita's Romantic dance will melt your heart: कलर्स टीवी के सीरियल ‘बैरिस्टर बाबू’ (Barrister Babu) में अब तक भी बोंदिता (Anchal Sahu) और अनिरुद्ध (Pravisht Mishra) एक नहीं हो पाए हैं। बोंदिता अब भी अनिरुद्ध को उसका प्यार याद दिलाने की कोशिश कर रही है। भले ही टीवी शो में अनिरुद्ध और बोंदिता साथ न हो लेकिन असल जिंदगी में इन दोनों की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। बोंदिता यानी अंचल साहू ने कुछ समय पहले ही अपनी एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में अंचल साहू, प्रविष्ठ मिश्रा के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो में दोनों सितारे तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे... पर डांस कर रहे हैं। वीडियो में दोनों मैचिंग आउटफिट में नजर आ रहे हैं। फैंस को अंचल साहू और प्रविष्ठ मिश्रा का ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। Also Read - Barrister Babu Spoiler Alert: गुस्सैल अनिरुद्ध को जबरदस्ती रसगुल्ले खिलाएगी बोंदिता, 8 साल बाद चखाएगी मीठे का स्वाद