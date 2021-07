Barrister Babu Promo: वैजयंती बनकर अनिरुद्ध की आंखों में धूल झोंकेगी नटखट बोंदिता, दिल की बात टटोलने के लिए बनेगी बहरुपिया

View this post on Instagram A post shared by barrister_bondita9?‍? (@barrister_bondita_world)

Barrister Babu Promo: Bondita to meet Anirudh as Vaijayanti, View Photos: सीरियल ‘बैरिस्टर बाबू’ (Barrister Babu) अब तक भी अनिरुद्ध (Pravisht Mishra) और बोंदिता (Anchal Sahu) की मुलाकात नहीं हो पाई है। अनिरुद्ध, बोंदिता की शक्ल नहीं देखना चाहता। वहीं बोंदिता, अनिरुद्ध के दिल की बात जानना चाहती है। ऐसे में बोंदिता अनिरुद्ध को बेवकूफ बनाने वाली है। बोंदिता वैजयंती बनकर अनिरुद्ध के घर पहुंच जाएगी। अनिरुद्ध ने अब तक भी बोंदिता को नहीं देखा है। अनिरुद्ध, अपनी छोटी बोंदिता को नहीं पहचान पाएगा। इस दौरान बोंदिता अनिरुद्ध के दिल की बात जानने की कोशिश करेगी। Also Read - Barrister Babu Spoiler Alert: अनिरुद्ध को वापस पाने के लिए धरती आसमान एक करेगी बोंदिता, जमाएगी सखा बाबू पर अधिकार