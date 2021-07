Bigg Boss 14 fame Rahul Vaidya and his wife Disha Parmar seek blessing by transgender community: बिग बॉस 14 फेम राहुल वैद्य (Bigg Boss 15) ने इसी महीने अपनी लेडीलव दिशा परमार संग शादी रचाई है। इस कपल की शादी को हफ्ते भर से ज्यादा का समय बीत चुका है। राहुल और दिशा की शादी की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। अब इस कपल का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें ये कपल किन्नरों की टोली के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में घर आए किन्नर राहुल वैद्य और दिशा परमार (Disha Parmar) को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी देखा जा रहा है। Also Read - Bigg Boss 15: Disha Parmar को नहीं आया Salman Khan के शो का ऑफर!! Rahul Vaidya के साथ घर पर बिताएंगी रोमांटिक पल