Bigg Boss 15 Promo: टीवी पर बैन होने से पहले OTT प्लेटफॉर्म पर बड़ा धमाका करेंगे Salman Khan, इन दिन देंगे दस्तक

Bigg Boss 15 Promo: Salman Khan gives suprise to his fan on the occasion of eid: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) का विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) जल्द ही ओटीवी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। इसी बीच मेकर्स ने बिग बॉस 15 का पहला प्रोमो फैंस के साथ शेयर कर दिया है। प्रोमो में सलमान खान जमकर ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। प्रोमो में सलमान खान कह रहे हैं कि इस बार बिग बॉस 15 में जमकर बवाल होने वाला है। इतना ही नहीं सलमान खान तो ये भी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं इस बार ‘बिग बॉस 15’ टीवी पर बैन हो सकता है। सलमान खान के बयान से साफ है इस सीजन में बड़ा धमाका होने वाला है जिसे देखकर फैंस भी हैरान रह जाएंगे। सलमान खान के इस बयान को सुनकर ‘बिग बॉस 15’ के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। Also Read - Bigg Boss 15: Choti Sarrdaarni के इस हैंडसम हंक को आया Salman Khan के शो का ऑफर?