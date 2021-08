Bigg Boss OTT Promo: Arjun Bijlani को कड़ी टक्कर देंगे Karan Wahi, ये हैंडसम मुंडा भी दिखाएगा आंख

View this post on Instagram A post shared by Madhu Rathour (@yrkkhlover42)

Bigg Boss OTT Grand Premier Promo: Arjun Bijlani, Karan Wahi and Nishant Bhat to make a Grand entry: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के ग्रैंड प्रीमियर का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ‘बिग बॉस 15’ के घर में इस बार कौन कौन से सितारे नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ मेकर्स फैंस की उत्सुकता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स लगातार शो के नए प्रोमोज फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। ‘बिग बॉस 15’ के लेटेस्ट प्रोमो में टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी करण जौहर के घर में धमाकेदार एंट्री मारते नजर आ रहे हैं। प्रोमो में अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) को टीवी एक्टर करण वाही (Karan Wahi) और कोरियोग्राफर निशांत भाट (Nishant Bhat ) चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे में फैंस ये बात जानने के लिए बेचैन हो गए हैं कि इन तीनों हैंडमस मुंडों में से कौन ‘बिग बॉस 15’ के घर में जाएगा। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: ‘मुन्नी बदनाम’ बनकर खूब ठुमके लगाएंगी Malaika Arora, लगेगा ग्लैमर का तड़का