Bigg Boss OTT में जाते ही Zeeshan Khan ने उतार फेंका बाथरोब, चुटकियों में इंप्रेस हुए Karan Johar

Bigg Boss OTT Grand Premier Promo: Kumkum Bhagya Star Zeeshan Khan makes a entry in Bathrobe to impress Karan Johar: जैसे जैसे 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) के प्रीमियर का समय करीब आ रहा है वैसे ही वैसे शो में नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम से पर्दा हटता चला रहा है। बीते कुछ समय में कई टीवी सितारे इस बात पर मुहर लगा चुके हैं कि वो लोग बिग बॉस 15 के घर में कैद होंगे। इसी बीच मेकर्स ने एक और टीवी सितारे के नाम पर मुहर लगा दी है। यहां हम बात कर रहे हैं सीरियल कुमकुम भाग्य (Kumkum Bhagya) स्टार जीशान खान (Zeeshan Khan) की… जो कि बाथरोब बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। हाल ही में मेकर्स ने जीशान खान का एक प्रोमो शेयर किया है। इस प्रोमो में जीशान खान बाथरोब पहनकर एंट्री करते नजर आ रहे हैं। करण जौहर जीशान खान को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद जीशान खान अपना बाथरोब उतारते नजर आ रहे हैं। जीशान खान के इस अंदाज ने करण जौहर को काफी इंप्रेस कर दिया है। प्रोमो में करण जौहर ने जीशान खान की तुलना रणवीर सिंह से कर डाली है।