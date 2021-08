Bigg Boss OTT Promo: ‘मुन्नी बदनाम’ बनकर खूब ठुमके लगाएंगी Malaika Arora, लगेगा ग्लैमर का तड़का

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT Grand Premier Promo: Malaika Arora gives a hot and sizzling dance performance: 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) के ग्रैंड प्रीमियर में अब केवल चंद घंटों का ही समय बचा है। ऐसे में मेकर्स एक के बाद एक 'बिग बॉस 15' के प्रोमो फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ करण जौहर पहली बार बिग बॉस के होस्ट बनने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। इस बार करण जौहर (Karan Johar) के शो में एक से बढ़कर एक बॉलीवुड स्टार्स नजर आने वाले हैं। इन सितारों की लिस्ट में बॉलीवुड की हसीन अदाकारा मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) का नाम भी शामिल है। 'बिग बॉस 15' के लेटेस्ट प्रोमो में मलाइका अरोड़ा मुन्नी बदनाम बनकर धांसू डांस परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं। मलाइका अरोड़ा के इस अंदाज ने फैंस को काफी बेचैन कर दिया है। 'बिग बॉस 15' का लेटेस्ट प्रोमो देखकर अपके दिल की धड़कन भी तेज हो जाएगी।