Bigg Boss OTT के घर में सबको जलील करने आ रही हैं Moose Jattana, Karan Johar के घर में होगी मनमानी

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT Grand Premier Promo: Moose Jattana will be a part of Karan Johar’s house: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) चंद घंटों के बीच कलर्स टीवी के एप वूट पर धमाका करने वाला है। करण जौहर (karan Johar) इस बार बिग बॉस के ओटीटी वर्जन को होस्ट करने वाले हैं। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मेकर्स शो के प्रोमोज शेयर करना शुरू कर दिया है। हाल ही में मेकर्स ने करण जौहर का एक प्रोमो शेयर किया है। लेटेस्ट प्रोमो में सोशल मीडिया संसेशन मुस्कान जटाना नजर आ रही हैं। वीडियो में मुस्कान जटाना बेहद बोल्ड अवतार में दिख रही हैं। मुस्कान जटाना के प्रोमो ने फैंस की धड़कनों को बढ़ा दिया है। प्रोमो में मुस्कान जटाना ने ये बात साफ कर दी है कि अभी जलील होना बाकी है। मुस्कान जटाना की इस बात से साफ है कि वो बिग बॉस के घर में जमकर आतंक मचाने वाली हैं। Also Read - Bigg Boss OTT के मंच पर Karan Johar ने दी Salman Khan को कड़ी टक्कर, एंट्री मारते ही लगाए ठुमके