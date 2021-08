Bigg Boss OTT में जाते ही Karan Johar को अपने इशारों पर नचाती दिखीं Urfi Javed, डांस फ्लोर पर लगाई आग

View this post on Instagram A post shared by Bigg Boss 15 (@biggboss15s)

Bigg Boss OTT Grand Premier Promo: Urfi Javed Shakes her legs with Karan Johar: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के फैंस के लिए आज बेहद खास दिन है। आज बिग बॉस पहली बार ओटीटी पर दस्तक देने वाला है। सुबह से ही सोशल मीडिया पर बिग बॉस के प्रोमोज छाए हुए है। लोग लगातार करण जौहर के शो के बारे में बात कर रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ चुकी अदाकारा उर्फी जावेद का प्रोमो रिलीज कर दिया है। इस प्रोमो में उर्फी जावेद शो के होस्ट करण जौहर के साथ ठुमके लगाती नजर आ रही हैं। आते ही उर्फी जावेद ने करण जौहर पर अपना जादू चला दिया है। ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि उर्फी जावेद करण जौहर की फेवरेट सदस्य बनने वाली हैं। Also Read - Bigg Boss OTT में हुई Shamita Shetty की कंफर्म एंट्री? वायरल फोटो देख सकते में फैंस !!