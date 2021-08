Bigg Boss OTT में बोल्डनेस का तड़का लगाने के लिए Urfi Javed ने कपड़ों पर चलाई कैंची, कर डाली सारी हदें पार

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT Grand Premier Promo: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Fame Urfi Javed is ready to raising temperatures in Karan Johar’s House: करण जौहर के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) आज सात 8 बजे से वूट पर ऑन एयर होने जा रहा है। ऐसे में मेकर्स एक एक करके कंटेंस्टेंट्स के नाम से पर्दा हटा रहे हैं। इसी बीच ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि इस बार शो में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार उर्फी जावेद नजर आ रही हैं। प्रोमो में उर्फी जावेद बेहद बोल्ड अवरात में नजर आ रही हैं। उर्फी जावेद अपनी हॉटनेस और बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में फैंस कयास लगाए जा रहे हैं कि उर्फी जावेद इस बार बिग बॉस ओटीटी में हॉटनेस का तड़का लगाने वाली हैं। उर्फी जावेद का प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। Also Read - Bigg Boss OTT में जाने से पहले Neha Bhasin मे घुमाया Rahul Vaidya को फोन, मांगी एक्सपर्ट एडवाइज