Bigg Boss OTT: Nishant Bhat और Moosee Jattana के बीच मिटी दूरियां, शुरू हुई शो में लव स्टोरी

Bigg Boss OTT: Nishant Bhat and Moosee Jattana are getting closer: मूस जटाना (Moosee Jattana) पहले ही दिन से बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। मूस जटाना को बिग बॉस के घर में निशांत भट्ट का पार्टनर बनाया गया है। ऐसे में निशांत भट्ट और मूस का एक साथ नाम जुड़ने लगा है। हाल ही में करण जौहर ने इस बात का खुलासा किया था कि मूस जटाना और निशांत भट्ट की दोस्ती इस घर में सबसे सच्ची है। इसी बीच बिग बॉस के मेकर्स ने बिग बॉस का एक नया प्रोमो फैंस के साथ शेयर कर दिया है। इस प्रोमो में निशांत भट्ट और मूस जटाना बेहद करीब नजर आ रहे हैं। निशांत भट्ट, मूस से प्रोमो में अपने दिल की बात कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही निशांत भट्ट और मूस की लव स्टोरी शुरू होने वाली है। Also Read - Bigg Boss OTT: Shamita Shetty को रोत देखकर Nishant Bhat ने की गालियों की बौछार, बोले ‘मिर्ची लगी…’