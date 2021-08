View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT: Nishant Bhat Lash out on Shamita Shetty during heated argument: बॉलीवुड अदाकारा शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर में शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और निशांत भट्ट की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली थी। इस दौरान शमिता शेट्टी जमकर हंगामा मचाती नजर आई थीं। लड़ाई के बाद शमिता शेट्टी ने खूब आंसू बहाए थे। शमिता शेट्टी इस दौरान निशांत भट्ट की बुराई करती नजर आई थी। निशांत भट्ट को शमिता शेट्टी की ये बात जरा भी पसंद नहीं आई है। यहा वजह है जो निशांत भट्ट एक बार फिर से शमिता शेट्टी पर बरस पड़े हैं। इस बार निशांत भट्ट ने शमिता शेट्टी को जमकर गालियां दी हैं। इस बात का सबूत बिग बॉस का लेटेस्ट प्रोमो है। Also Read - Bigg Boss OTT: कर्ली विग के साथ एंट्री करेंगी Rakhi Sawant, वीडियो पोस्ट करते हुए कहा 'सबकी बैंड बजाउंगी...'