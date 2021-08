Bigg Boss OTT के घर के तानसेन बने Pratik Sehajpal, गाना गाकर करवा दी बारिश?

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT: Pratik Sehajpal try to sing With his Connection Neha Bhasin: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में नजर आ रहे टीवी एक्टर प्रतीक सेजपाल (Pratik Sehajpal) लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रतीक सेजपाल इस समय घर के बॉस मैन बन चुके हैं। ऐसे में प्रतीक सेजपाल के पास करने के कुछ खास काम नहीं है। यही वजह है कि प्रतीक सेजपाल ने खाली समय में गाना सीखना शुरू कर दिया है। प्रतीक सेजपाल ने अपनी कनेक्शन नेहा भसीन को गुरू बना लिया है। इस बात का सबूत बिग बॉस ओटीटी का लेटेस्ट प्रोमो है। इस प्रोमो में प्रतीक सेजपाल नेहा भसीन के साथ गाना गा रहे हैं। प्रतीक सेजपाल की आवाज ने लोगों की जीना मुहार कर लिया है। इस वीडियो में निशांत, प्रतीक सेजपाल की मजाक बना रहे है। निशांत कह रहे हैं कि प्रतीक सेजपाल का गाना सुनकर बिग बॉस के घर में बारिश हो जाएगी। Also Read - Bigg Boss OTT: शो में Shamita Shetty की हुई Shilpa Shetty से तुलना, घरवालों ने कहा 'तभी ये अपनी बहन के नाम से जानी-जाती है...'