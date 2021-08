View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT Promo: all contestants get Punishment Due to Divya Agarwal: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर में दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) जमकर मनमानी कर रही हैं। बीते दिन हुए टास्क में दिव्या अग्रवाल खूब हंगामा करती नजर आई थीं। जिसके बाद घरवालों ने दिव्या अग्रवाल को सजा का पात्र बना दिया। इस बात का सबूत बिग बॉस का लेटेस्ट प्रोमो है। इस प्रोमो में बिग बॉस ने आपसी सहमती से एक सदस्य का नाम लेने के लिए कहा जिसे सजा मिलनी चाहिए। ये बात सुनते ही घरवाले दिव्या अग्रवाल का नाम ले रहे हैं। वह बात अलग है कि दिव्या अग्रवाल और बिग बॉस की कोई बात नहीं मानेंगी। प्रोमो में दिव्या अग्रवाल सजा लेने से इनकार करती नजर आ रही है। जिसके बाद बिग बॉस ने ऐलान कर दिया कि अगर दिव्या अग्रवाल ने अपना फैसला नहीं बदला तो वो घर के सभी सदस्यों को सजा दे देंगे। Also Read - Bigg Boss OTT: Divya Agarwal ने Karan Johar को दिखाया एटीड्यूड, जमाने के सामने मारा ताना