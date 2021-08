View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT Promo: Angry Millind Gaba ask to leave Karan Johar's house: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर में एक बार फिर से हंगामा मच गया है। प्रतीक सेजपाल (Pratik Sehajpal) से टास्क हारने के बाद मिलिंद गाबा (Millind Gaba) ने घर छोड़ने के फैसला कर लिया है। इस बात का सबूत बिग बॉस ओटीटी का लेटेस्ट प्रोमो है। बिग बॉस के प्रोमो में घर के सदस्य मिलिंद गाबा और अक्षरा सिंह की जगह प्रतीक सेजपाल और नेहा भसीन को वोट देते नजर आ रहे हैं। घरवालों के फैसले की वजह से प्रतीक सेजपाल और नेहा भसीन घर के बॉस मैन और बॉस वूमन बन चुके हैं। ये बात जानकर मिलिंद गाबा का गुस्सा फूट गया। मिलिंद गाबा ने बिना देर किए अपना सामान पैक कर लिया और घर के गेट पर जाकर बैठ गए। मिलिंद गाबा मेकर्स को धमकी देते नजर आए कि वो बिग बॉस के घर से बाहर जाना चाहते हैं।