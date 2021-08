Big fight between Bigg Boss OTT contestants Shamita Shetty and Pratik Sehajpal: बिग बॉस ओटीटी को शुरू हुए 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए है कि सभी कंटेस्टेंट्स ने घर को सिर पर ही उठा लिया है। प्रतीक सेहजपाल को शो के प्रीमियर एपिसोड में ही लोगों से भिड़ते हुए देखा जा चुका है। बिग बॉस ओटीटी के मेकर्स ने इस शो का नया प्रोमो रिलीज किया है। इस प्रोमो में प्रतीक सेहजपाल शमिता शेट्टी के साथ जबरदस्त तरीके से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रतीक और शमिता की लड़ाई देखकर अक्षरा सिंह का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई नया रूप लेने वाली है और जल्द ही इस शो से किसी एक का पत्ता भी कटने वाला है। Also Read - Bigg Boss OTT: Akshara Singh ने उड़ाई Shamita Shetty की धज्जियां, कहा 'मां की उम्र की है और फिर भी...'