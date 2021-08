Bigg Boss OTT Promo: ‘कभी खुशी कभी गम’ की Poo बन गए Karan Johar, देखें वीडियो

Karan Johar turns Kabhi Khushi Kabhie Gham's Poo in the latest promo of Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी अबसे कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। इस शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर लॉन्च किया जाएगा। मेकर्स एक के बाद एक इस शो के प्रोमो को लॉन्च करते जा रहे हैं। हाल ही में इस शो के होस्ट करण जौहर का पहला प्रोमो सामने आया था, जिसमें उन्होंने शो से जुड़े फॉर्मेट की चर्चा की थी। अब बिग बॉस ओटीटी का नया प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें करण जौहर फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' (Kabhi Khushi Kabhie Gham) की पू बनकर डायलॉग मार रहे हैं। इस प्रोमो को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि बिग बॉस ओटीटी काफी मजेदार होने वाला है। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब करने वालों की बोलती बंद करेंगी Akshara Singh, देखें वीडियो