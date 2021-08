Bigg Boss OTT: Karan Johar की तरह ही बेहद रंगीन है उनका घर, प्रीमियर से पहले मेकर्स ने कराई कोने कोने की सैर

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT Promo: Makers Share A Glimpse Of The Karan Johar's House: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के ग्रैंड प्रीमियर में अब केवल एक दिन का समय बचा है। ऐसे में मेकर्स शो से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रोमो के जरिए फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। ‘बिग बॉस 15’ के प्रोमो के जरिए मेकर्स कई कंटेस्टेंट्स के नामों से भी पर्दा हटा चुके हैं। इसी बीच ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने फैंस को करण जौहर के घर की एक झलक दिखा दी है। लेटेस्ट वीडियो में ‘बिग बॉस 15’ का घर साफ देखा जा सकता है जिसमें लिविंग, किचेन और गार्डन एरिया नजर आ रहा है। वीडियो को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने इस बार भी घर की हर एक बारीकी पर काम किया है। बता दें ‘बिग बॉस 15’ 8 अगस्त यानी इस रविवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: प्यार की तलाश में Karan Johar के घर आ पहुंचे Raqesh Bapat, क्या शो में मिलेगी मंजिल?