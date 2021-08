Bigg Boss OTT: Pratik Sehajpal ने गुस्से में आकर तोड़ा सारा सामान, मिनटों में पूरा घर कर दिया तहस नहस

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT Promo: Pratik Sehajpal Break Stuff of task, called it useless: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर में अब तक ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिस दिन प्रतीक सेजवाल (Pratik Sehajpal) ने झगड़ा न किया हो। प्रतीक सेजवाल अक्सर किसी न किसी घरवाले से सड़ाई करते नजर आते हैं। हाल ही में प्रतीक सेजवाल ने बिग बॉस के मेकर्स पर अपना गुस्सा निकाला है। इस दौरान प्रतीक सेजवाल घर में रखे टास्क के सामान को तोड़ते नजर आए। इस बात का सबूत बिग बॉस ओटीटी का लेटेस्ट प्रोमो है। प्रोमो में प्रतीक सेजवाल ने घर के गार्डन एरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। गुस्से में प्रतीक सेजवाल बिग बॉस के मेकर्स पर तरह तरह के आरोप लगाने नजर आ रहे हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: इन 6 कंटेस्टेंट्स ने 2 हफ्ते में ही मारी लंबी छलांग, किसके हाथ लगेगी Karan Johar के शो की ट्रॉफी?