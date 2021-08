View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT Promo: Raqesh Bapat become father of Shamita Shetty, Watch Funny Video: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में पहला वीकेंड का वार आते ही खलबली मच गई है। आज घर का कोई एक सदस्य शो से बाहर होने वाला है। ऐसे में बिग बॉस ने खुद को साबित करने के लिए इन कंटेस्टेंट्स को एक टास्क दिया है। खुद को बचाने के लिए घर के सदस्य बिग बॉस का एक टास्क पूरा करने वाले हैं। टास्क के दौरान नॉमिनेटेड जोड़ी शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट बेटी (Raqesh Bapat) और पिता के रूप में नजर आने वाले हैं। कुछ समय पहले ही मेकर्स ने बिग बॉस का एक प्रोमो शेयर किया है। इस प्रोमो में शमिता शेट्टी और राकेश बापट साथ में मिलकर किचेन में काम करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पापा बने राकेश बापट, शमिता शेट्टी की मद कर रहे हैं।