Bigg Boss OTT Promo: Raqesh Bapat to make a Grand entry like a Romantic Hero in Karan Johar's Reality show: 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) 8 अगस्त यानी इस रविवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। ऐसे में मेकर्स प्रोमो शेयर करके फाइनल कंटेस्टेंट्स के नामों से पर्दा हटा रहे हैं। कुछ समय पहले ही 'बिग बॉस 15' के मेकर्स ने एक और सितारे के नाम पर मुहर लगा दी है। यहां हम बात कर रहे हैं फिल्म और टीवी एक्टर राकेश बापट (Raqesh Bapat) जो कि जल्द ही करण जौहर के घर में कैद होने वाले हैं। 'बिग बॉस 15' के लेटेस्ट प्रोमो में राकेश बापट एक रोमांटिक हीरो की तरह धांसू एंट्री मारते नजर आ रहे हैं। लगता है कि 'बिग बॉस 15' के घर में राकेश बापट अपने प्यार की तलाश करने वाले हैं। राकेश बापट के इस प्रोमो ने फैंस के दिलों की धड़कन को काफी बढ़ा दिया है।