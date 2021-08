View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT Promo: Ridhima Pandit Lash out on Pratik Sehajpal: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के बीते एपिसोड में बॉलीवुड सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) और प्रतीक सेजवाल (Pratik Sehajpal) के बीच झगड़ा देखने को मिला था। नेहा भसीन से पंगा लेने के बाद प्रतीक सेजवाल अब टीवी अदाकारा रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) से मुकाबला करने वाले हैं। इस बात का सबूत बिग बॉस ओटीटी का लेटेस्ट प्रोमो है। बिग बॉस के प्रोमो में प्रतीक सेजवाल, रिद्धिमा पंडित को बर्तन साफ न करने के लिए खरीखोटी सुना रहे हैं। जिसके जवाब में रिद्धिमा पंडित बुरी तरह से भड़क गईं। रिद्धिमा पंडित ने प्रतीक सेजवाल से कहा कि वो किसी के बाप की नौकर नहीं है। उनका जब मन करेगा वो तब काम करेंगी। रिद्धिमा पंडित का ये रिएक्शन देखकर प्रतीक सेजवाल काफी हैरान नजर आ रहे हैं।