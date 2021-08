Bigg Boss OTT वीकेंड के वार में धांसू एंट्री मारेंगी Sunny Leone, हुई Karan Johar की छुट्टी?

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT Promo: Sunny Leone to enter in Karan Johar's Reality Show: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का रविवार का वार इस बार बेहद खास होने वाला है। इस हफ्ते बिग बॉस ओटीवी के घर में बॉलीवुड की बेबी डॉल सनी लियोनी की एंट्री होने वाली है। इस बात का सबूत बिग बॉस ओटीटी का लेटेस्ट प्रोमो है। बिग बॉस ओटीटी के प्रोमो में सनी लियोनी फैंस से बात करती नजर आ रही हैं। प्रोमो में सनी लियोनी दावा कर रही हैं कि वो इस हफ्ते बिग बॉस ओटीटी के सितारों के साथ खूब मस्ती करने वाली हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बिग बॉस ओटीटी के घर में सनी लियोनी की एंट्री हो चुकी है। बीते सीजन्स में कई बार सनी लियोनी ने बिग बॉस में अपने ग्लैमर का तड़का लगाया है। सनी लियोनी की आने की खबर ने एक बार फिर से फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है।