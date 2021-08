Rakhi Sawant to enter into Bigg Boss OTT: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अदाकारा राखी सावंत (Rakhi Sawant) को बिग बॉस के घर से न्योता आ गया है। बिग बॉस से राखी का रिश्ता काफी पुराना रहा है, जिस कारण फैंस को उम्मीद थी कि वो इस बार भी घर में जरूर जाएंगी। राखी सावंत कुछ देर पहले ही बिग बॉस ओटीटी के सेट पर स्पाइडर वूमेन के अवतार में नजर आई। राखी सावंत ने मीडिया को जमकर पोज दिए और कैमरे के सामने नाचती दिखाई दी। अदाकारा राखी सावंत की एंट्री की खबर ने बिग बॉस ओटीटी के दर्शकों को सांतवे आसमान पर पहुंचा दिया है। वो कह रहे हैं कि अब घर में मौजूद प्रतियोगियों की शामत आने वाली है। Also Read - Bigg Boss OTT में Sidharth Shukla और Shehnaaz Gill की एंट्री के बाद Rakhi Sawant ने मेकर्स पर निकाली भड़ास, कहा 'तुमने मुझसे वादा...'