Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat Gave Leg massage to Shamita Shetty, Video goes Viral: हाल ही में बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के कंटेस्टेंट्स बॉलीवुड अदाकारा शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqesh Bapat ) की शादी की प्लानिंग करते नजर आए थे। इसी बीच राकेश बापट ने शमिता शेट्टी के साथ फ्लर्ट भी करना शुरू कर दिया था। हाल ही में राकेश बापट शमिता शेट्टी के गाल पर किस करते दिखे थे। अब तो हाल ये हो चुके हैं कि राकेश बापट ने शमिता शेट्टी के पैर भी दबाने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर राकेश बापट और शमिता शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राकेश बापट बात करते हुए शमिता शेट्टी के पैर दबा रहे हैं। राकेश बापट और शमिता शेट्टी की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। Also Read - Bigg Boss OTT से सीधा सलमान खान के घर में एंट्री मारेंगे ये 4 कंटेस्टेंट्स, 3 हफ्ते में मारी लंबी छलांग [Exclusive]