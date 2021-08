View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat try to flirt with Shamita Shetty Amid Wedding Rumors: हाल ही में बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के कंटेस्टेंट्स बॉलीवुड अदाकारा शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqesh Bapat ) की शादी की प्लानिंग करते नजर आए थे। इसी बीच राकेश बापट ने शमिता शेट्टी के साथ फ्लर्ट भी करना शुरू कर दिया है। इस बात का सबूत बिग बॉस ओटीटी का लेटेस्ट प्रोमो है। इस प्रोमो में राकेश बापट और शमिता शेट्टी एक बेड शेयर करते नजर आ रहे हैं। राकेश बापट बेड पर शमिता शेट्टी को तंग करते नजर आ रहे हैं। राकेश बापट की हरकतें देखकर शमिता शेट्टी बेड से उठ जाती हैं और उनको डांटने लगती हैं। राकेश बापट और शमिता शेट्टी की ये नोंकझोंक देखकर धघर के सभी सदस्यों की हंसी छूट जाती है। सोशल मीडिया पर राकेश बापट और शमिता शेट्टी का ये वीडियो वायरल हो रहा है।