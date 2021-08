View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

Bigg Boss OTT: Shamita Shetty gets emotional after fight with Nishant Bhat: हाल ही में बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर में शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और निशांत भट्ट की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली थी। इस दौरान शमिता शेट्टी जमकर हंगामा मचाती नजर आई थीं। इस लड़ाई के बाद शमिता शेट्टी के सब्र का बांध टूट गया है। इस बात का सबूत बिग बॉस ओटीटी का लेटेस्ट प्रोमो है। बिगह बॉस के प्रोमो में शमिता शेट्टी अपने कनेक्शन राकेश बापट (Raqesh Bapat ) से बात करती नजर आ रही हैं। प्रोमो में शमिता शेट्टी राकेश बापट के सामने जमकर आंसू बहा रही हैं। शमिता शेट्टी कह रही हैं कि मैं निशांत या दिव्या अग्रवाल से जगरदस्ती वाली दोस्ती नहीं कर सकती। नमैं ये नहीं कर पा रही हूं। ये लोग मुझे जज कर रहे हैं। मैं इन लोगों के करीब नहीं जाना चाहती।