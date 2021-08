Bigg Boss OTT: अंगप्रदर्शन कर रहे Zeeshan Khan पर भड़कीं Urfi Javed, फटाफट उतार कर दे दी अपनी जैकेट

View this post on Instagram A post shared by Bigg Boss OTT Official (@ottbiggbossofficial)

Bigg Boss OTT: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Star Urfi Javed Lash out on Zeeshan Khan for being Shirtless: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का पहला वीकेंड का वार आ चुका है। ऐसे में घर वालों पर नॉमिनेशन की दीवार लटकी हुई है। हर कोई खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा ही हाल टीवी अदकारा उर्फी जावेद (Urfi Javed) का भी जो जो कि फुटेज पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गार्बेज बैग से बनी ड्रेस पहनकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। इसी बीच उर्फी जावेद को समझ आया कि कैमरा उनको नहीं बल्कि जीशान खान को देख रहा है। बस फिर क्या था। उर्फी जावेद ने जीशान खान की क्लास लगा दी। उर्फी जावेद ने जीशान खान को कपड़े पहनने की सहाल दी। इतना ही नहीं उर्फी जावेद ने तो अपनी जैकेट जीशान खान को दे डाली। Also Read - Bigg Boss OTT: Neha Bhasin ने Moose Jattana को बताया 'सड़क छाप', गुस्से में घर छोड़ने के लिए हुई तैयार