Arshi Khan ने अफगानिस्तान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखकर तोड़ी चुप्पी, बोली 'इस्लाम में...'

Bigg Boss Star Arshi Khan react on The Fragility of Women's Rights in Afghanistan: भारत का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अफगान ने सत्ता पलट करने के बाद पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगान के सत्ता में आते ही एक बार फिर से अफगान की महिलाओं पर जुल्म ढाया जाने लगा है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की वजह से अफगानिस्तान लगातार लोगों की निगाहों में बना हुआ है। लोग लगातार अफगानी महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। हाल ही में बिग बॉस स्टार अर्शी खान ने भी सोशल मीडिया पर अफगानी महिलाओं का मुद्दा उठाया है। फेसबुक पर एक वीडियो शेयर करते हुए अर्शी खान ने कहा है कि सब लोगों को अफगानी महिलाओं के सपोर्ट में आना होगा। इस्लाम में बुर्का पहनना गलत बात नहीं है लेकिन महिलाओं पर अत्याचार करना ये सरासर गलत है। इसके साथ ही अर्शी खान ने भारत की सरकार से गुहार लगाई है कि वो अफगानी महिलाओं की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए।