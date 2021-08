Sidharth Shukla gets possessive on the sets of Dance Deewane 3 as Shehnaaz Gill dance with a contestant: कलर्स चैनल के डांसिंग रिएलिटी शो ‘डांस दीवाने 3’ के मंच पर इस हफ्ते सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की जोड़ी धमाल मचाने वाली है। बिग बॉस 13 के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल की बॉन्डिंग को तो हर कोई देख ही चुका है। डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) के मंच पर एक बार फिर से दर्शक सिडनाज को धमाल मचाते हुए देखेंगे। डांस दीवाने 3 का अपकमिंग एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है और सामने आ रहे इस शो के सारे प्रोमो इस बात के गवाह है। मेकर्स ने अब इस डांसिंग रिएलिटी शो का एक नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें शहनाज गिल एक कंटेस्टेंट्स के साथ रोमांटिक डांस करती हुई नजर आ रही हैं। शहनाज को किसी और के साथ देखकर सिद्धार्थ शुक्ला काफी पजेसिव हो जाते हैं। Also Read - Dance Deewane 3: Shehnaaz Gill और Sidharth Shukla की जोड़ी लगाएगी अपने डांस का तड़का, देखें वीडियो