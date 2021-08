Shehnaaz Gill shakes her legs on Mimi song Param Sundari on the sets of Dance Deewane 3: डांसिंग रिएलिटी शो डांस दीवाने 3 के मंच पर इस बार सिडनाज (Sidnaaz) जमकर धमाल मचाने वाले हैं। बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) से सुर्खियों में छाई इस जोड़ी के दीवानों को एक के बाद एक कई सरप्राइज मिलने वाले हैं। मेकर्स डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) के अपकमिंग एपिसोड के कई प्रोमो रिलीज कर चुके हैं, जिसमें शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की जोड़ी कमाल की ही नजर आ रही है। शहनाज गिल ने अब इस शो के सेट का एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो फिल्म मिमी के गाने परमसुंदरी पर ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं। शहनाज गिल के साथ इस वीडियो में डांस दीवाने 3 के मेल कंटेस्टेंट्स भी ताल से ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। Also Read - Dance Deewane 3: भरी महफिल में Shehnaaz Gill ने फिर से किया इश्क का इजहार, शरमा गए Sidharth Shukla