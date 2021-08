कार चला रहे Rahul Vaidya के साथ Disha Parmar ने किया कुछ ऐसा, वायरल हुआ वीडियो

Disha Parmar shares an appreciation video post for her husband Rahul Vaidya: राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार (Disha Parmar) की गिनती टीवी के क्यूटेस्ट कपल्स में होती है। राहुल और दिशा की शादी बीते महीने ही हुई है और तभी से लगातार इनकी तस्वीरें-वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाती आ रही है। अब दिशा परमार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर किया है, जिसे लोग बार-बार देख रहे हैं। इस वीडियो में राहुल वैद्य कार ड्राइव कर रहे हैं। साथ ही बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) स्टार राहुल वैद्य अपनी कार में बज रहे गाने ‘तेरा होने लगा हूं...’ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दिशा परमार भी मस्ती के मूड में दिख रही हैं। Also Read - Independence Day 2021: आजादी का जश्न मनाते दिखे TV के ये चमकते सितारे, किया तिरंगे को सलाम