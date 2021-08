View this post on Instagram A post shared by Mohanlal (@mohanlal)

Drishyam Star Mohanlal Shows his Fitness Goals at 61: सितारे चाहे बॉलीवुड के हो या फिर साउथ के.... ये सेलेब्स अपनी सेहत का अच्छे से ख्यार रखते हैं। सितारे खुद को फिट रखने के लिए जमकर पसीना बहाते हैं। यही वजह है जो इन सितारों का चेहरा देखकर उम्र का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सितारों में एक नाम साउथ सुपरस्टार मोहनलाल का भी है। मोहनलाल अपनी सेहत को लेकर काफी गंभीर रहते हैं। यही वजह है जो मोहनलाल रोज जिम जाते हैं। हाल ही में मोहनलाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मोहनलाल भारी भरकम डंबल उठाते नजर आ रहे हैं। मोहनलाल के इस वीडियो ने तो फैंस के होश उड़ा दिए हैं। यही वजह है जो मोहनलाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। Also Read - Salman Khan से लेकर Nagarjuna तक, Chiranjeevi के जिगरी यार हैं ये 8 सितारे, एक फोन पर चले आते हैं दौड़े !!