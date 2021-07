View this post on Instagram A post shared by Erk❤️rek (@ektarkapoor)

Ekta Kapoor Shares a emotional post on 21st anniversary of Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: 3 जुलाई को एकता कपूर के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) ने अपने 21 साल पूरे कर लिए हैं। सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के 21 साल पूरा होते ही एकता कपूर (Ekta Kapoor) काफी इमोशनल हो गई है। कुछ समय पहले ही एकता कपूर ने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की पूरी टीम पार्टी करती नजर आ रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एकता कपूर ने लिखा, 'इस शो ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये टीवी शो नहीं बल्कि पूरा एक इतिहास है। कोई भी छोटे पर्दे के इस इतिहास को नहीं बदल पाएगा।' इसके साथ हा एकता कपूर ने स्टार प्लस और शो के सभी सितारों का धन्यवाद कहा है।