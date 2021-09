Gauahar Khan breaks down as she visits late Sidharth Shukla's home, Watch video: सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के निधन की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। सिद्धार्थ को चाहने वालों का आज बुरा हाल है। उनके साथ काम कर चुके को-एक्टर्स और इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग अंतिम संस्कार से पहले उनके घर लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्त गौहर खान (Gauahar Khan) भी उनके ओशिवारा स्थित फ्लैट पर पहुंची है। सिद्धार्थ के घर पर पहुंचते ही गौहर खान अपने आंसू ही नहीं रोक पाईं। मीडिया के कैमरे के सामने गौहर खान खुद के इमोशन नहीं रोक सकीं। Also Read - Shehnaaz Gill के बिना ही Sidharth Shukla के घर पहुंचे भाई Shehbaz, फैंस ने उठाए सवाल