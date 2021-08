Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin actor Neil Bhatt will be shocked to see Aishwarya Sharma's fake mustache: टीवी सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ की एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ऐश्वर्या शर्मा एक ऐसे शख्स की नकल उतार रही हैं, जो नशे में है। साथ ही ऐश्वर्या ने नकली मूंछे भी लगा रखी है। ऐश्वर्या शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद तो नील भट्ट क्या आपको भी बड़ा झटका लगने वाला है। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa की कहानी में आने वाला है बड़ा बदलाव , Imlie के दर्शकों को भी लगेगा झटका