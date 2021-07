Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin में सिनचैन बनकर Aishwarya Sharma ने की मस्ती, देखें वीडियो

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin actress Aishwarya Sharma's sinchan video gone viral on internet: टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर ऐश्वर्या शर्मा खूब धमाल मचाती रहती हैं। ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) इस सीरियल में पत्रलेखा का किरदार अदा करती हैं। एक्ट्रेस ने इस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो सिनचैन बनकर मस्ती कर रही हैं। इस वीडियो में उनके साथ किशोरी सहाणे भी नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या शर्मा और किशोरी सहाणे (Kishori Shahane) का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वैसे आपको गुम है किसी के प्यार में के सेट से सामने आया ये वीडियो कैसा लग रहा है? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा। Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट और पुलकित नहीं बल्कि इस शख्स संग घर लौटेगी सई, पाखी के पैरों तले खिसकेगी जमीन