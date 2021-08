Aishwarya Sharma aka Pakhi turns Paaro before Samrat's entry on the sets of Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: टीवी सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) इन दिनों खूब हंगामा हो रहा है। सई और विराट की बढ़ती नजदीकियों के बीच ही सीरियल में सम्राट की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। अब सीरियल की एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फिल्म देवदास (Devdas) की पारो की तरह दीया लेकर अपने प्यार की राह ताकती हुए नजर आ रही है। सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) के अपकमिंग एपिसोड्स में पाखी ऐसी प्लानिंग करने वाली है कि सई और विराट हमेशा-हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए कमेंटबॉक्स में बताएं कि आपको ऐश्वर्या शर्मा का ये नया वीडियो कैसा लगा? Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: हनीमून पर गए सई और विराट का पीछा करेगी पाखी, सब कुछ करेगी तबाह