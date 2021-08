Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Promo featuring Bollywood actress Rekha is out now: नील भट्ट और आएशा सिंह स्टारर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा धमाका होने वाला है। इस सीरियल के मेकर्स ने नया प्रोमो रिलीज कर दिया है। प्रोमो में बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा नजर आ रही हैं। सामने आए प्रोमो में रेखा कह रही हैं कि अतीत जब सामने आकर खड़ा होगा तो विराट की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। साथ ही प्रोमो में ये भी दिखाया गया है कि अपनी वापसी के साथ ही सम्राट पाखी को तलाक दे देगा। क्या अब सई की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Promo: सई और विराट के सच्चे इश्क की गवाह बनेंगी Rekha, देखें पहली झलक