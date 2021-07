Hina Khan की मम्मी ने गाल पर जड़ी चप्पल, बिगड़ गया अदाकारा का चेहरा

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)

Hina Khan's mom throws the sandal on her face: टीवी अदाकारा हिना खान (Hina Khan) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक हैदराबादी गाने को गुनगुनाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के बोल कुछ ऐसे हैं कि हर कोई यह कह रहा है कि हिना खान की मां ने उनके गाल पर चप्पल जड़ दी है। हालांकि यह सच नहीं है। हिना खान ने यह वीडियो, शूटिंग के दौरान मिले खाली वक्त में बनाया है। हिना खान का फनी अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। Also Read - Ram Charan और Upasana की रोमांटिक लंच डेट की वायरल तस्वीर ने हिलाया इंटरनेट, RRR स्टार ने यूं दिया रिएक्शन